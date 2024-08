Investito da un’auto mentre era in sella a un cavallo: morto un 18enne nel Ragusano

Foto di Marta Silvestre

A Pedalino – frazione di Comiso, in provincia di Ragusa – un 18enne è stato investito mentre era in sella a un cavallo: in seguito all’incidente il giovane è morto. L’incidente è avvenuto ieri sera poco dopo le 21 in prossimità della rotatoria che conduce nella frazione, lungo la strada che porta a Mazzarrone, in provincia di Catania. Il conducente dell’auto è rimasto ferito ed è stato trasportato all’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa. Sul posto i mezzi di soccorso e i carabinieri, che hanno raccolto elementi utili a ricostruire la dinamica dell’incidente. Non si sa se nello scontro il cavallo ha riportato delle ferite.