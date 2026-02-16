Foto di Azienda Siciliana Trasporti

Colpo nella sede Ast: rubati 50mila euro in contanti

16/02/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Un colpo studiato nei dettagli e mirato esclusivamente al denaro contante. Nel corso del week end ignoti hanno messo a segno un furto all’interno della sede dell’Ast in via Ugo La Malfa – Palermo – portando via circa 50mila euro in contanti.

Colpo nella sede Ast, possibile presenza di un basista

Secondo una prima ricostruzione, i malviventi sarebbero andati a colpo sicuro, circostanza che farebbe ipotizzare la presenza di un possibile basista. I ladri hanno infatti puntato direttamente a un armadio parzialmente blindato e alla cassa bancomat utilizzata dagli autisti per depositare gli incassi delle corse. Per aprire il dispositivo, collegato a un istituto di credito e svuotato periodicamente, hanno utilizzato un flex, segando l’involucro metallico. Al momento dell’irruzione la cassa era piena di denaro.

I malviventi non hanno toccato telefoni cellulari, schede sim, computer, stampanti né altri oggetti facilmente rivendibili sul mercato nero. L’obiettivo era esclusivamente il contante, compreso quello custodito nei distributori automatici di caffè e bevande presenti nella struttura.

