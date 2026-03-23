Immagine generata con l'intelligenza artificiale

Colpi di pistola contro il cugino a Siracusa. I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Siracusa hanno arrestato per questo un 38enne. L’uomo è stato già portato in carcere. Il 38enne è stato arrestato in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dall’ufficio esecuzioni penali della procura della Repubblica di Siracusa.

Il tentato omicidio del cugino a Siracusa

L’uomo ha già precedenti penali per reati in materia di armi e contro la persona e di polizia per associazione di tipo mafioso. Adesso è stato condannato a due anni, un mese e 25 giorni di reclusione perché accusato di tentato omicidio, porto abusivo di armi in luogo pubblico, favoreggiamento personale e danneggiamento. Nel mese di maggio del 2022, a Siracusa, il 38enne aveva esploso dei colpi di pistola contro il proprio cugino, ferendolo a una gamba.