Canalicchio, code in via Carnazza per incidente stradale

Rallentamenti al traffico veicolare questa mattina a Canalicchio, lungo via Carnazza e via Carrubbazza. Un sinistro, non è chiaro se autonomo, ha coinvolto un motorino all’altezza del supermercato Penny Market. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi del caso e una società che si occupa della pulizia del manto stradale dopo gli incidenti.