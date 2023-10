Avvistato un «animale simile a un coccodrillo» nell’Agrigentino

«Sono stato ufficialmente informato dalla Asp di Casteltermini della presenza di un animale simile a un coccodrillo in contrada Mancuso». A fare l’annuncio è Dino Zimbardo, il sindaco di San Giovanni Gemini, comune montano di poco più di 7400 abitanti in provincia di Agrigento. «È stata mia premura convocare una riunione con le autorità competenti, per stabilire una cabina di regia, al fine di monitorare costantemente la situazione. In attesa che l’animale venga catturato e affidato al personale preposto – continua il primo cittadino – raccomandando a tutti di utilizzare la massima cautela ed evitare di recarsi nella zona dove il rettilile è stato avvistato».

Articoli correlati