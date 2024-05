Carini, trenta dosi di cocaina nascoste in due sigarette elettroniche: arrestato 20enne

Foto di couleur su Pixabay

Quasi trenta dosi di cocaina nascoste all’interno di due sigarette elettroniche. Per questo un 20enne di Terrasini (nel Palermitano) è stato arrestato in flagranza di reato in piazza Duomo a Carini, in provincia di Palermo. Durante un servizio di controllo del territorio, sono stati i carabinieri a notare il giovane – già noto alle forze dell’ordine – e a insospettirsi per la sua presenza di notte in piazza.

Fermato, il ragazzo è stato perquisito ed è stato trovato in possesso di quasi trenta dosi di cocaina nascoste all’interno di due sigarette elettroniche. Il 20enne è stato arrestato per detenzione e spaccio di droga. La sostanza stupefacente è stata sequestrata e trasmessa al laboratorio di analisi del comando provinciale di Palermo per le verifiche.