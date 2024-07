Catania, cocaina e crack nascoste in contenitori di plastica dentro casa: arrestato 34enne

Sessantanove dosi di cocaina e crack, 19 dosi di marijuana e un foglietto manoscritto con l’annotazione contabile della compravendita della droga. Per questo è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio un catanese incensurato 34enne in via Capo Passero.

In una delle maggiori piazze di spaccio del capoluogo etneo è scattato il blitz dei militari che hanno arrestato il 34enne in flagranza di reato. In un’abitazione al piano terra e adiacente a un garage, i carabinieri hanno notato un sospetto via vai di potenziali clienti. Nel momento in cui uno di loro ha bussato alla porta, i militari hanno fatto irruzione nell’appartamento.

Una volta in casa, i carabinieri hanno bloccato il 34enne impedendogli di scappare. L’uomo avrebbe comunque tentato, invano, di richiudere la porta blindata, facendo resistenza, ma è stato fermato. Nel corso della perquisizione sono stati trovati due contenitori di plastica con dentro la droga. L’uomo è stato posto a disposizione dell’autorità giudiziaria che ne ha convalidato l’arresto disponendo per lui la custodia cautelare in carcere.