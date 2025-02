In auto con oltre cinque chili di cocaina: in carcere un 59enne catanese

È stato trovato con oltre cinque chili di cocaina nascosta sotto i sedili posteriori della sua auto. Per questo è stato arrestato dalla polizia un catanese di 59 anni, colto in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

L’uomo, fermato dagli agenti, è stato stato sottoposto a un controllo. Alla vista degli agenti, avrebbe tentato in tutti i modi di sottrarsi agli accertamenti, ma i poliziotti l’hanno identificato e perquisito. Durante i controlli, sotto i sedili posteriori dell’auto sono stati trovati cinque panetti, avvolti con della carta da imballaggio, contenenti cocaina, del peso complessivo di 5,625 chili. La sostanza stupefacente è stata sequestrata e l’uomo è stato arrestato e portato nel carcere di piazza Lanza a Catania.