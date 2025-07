Cinquantenne traumatizzata resta bloccata a 1.900 metri di altezza: recuperata dall’aeronautica militare

È stato necessario l’intervento dell’aeronautica militare, insieme ad un team del soccorso alpino e

speleologico, per soccorrere una donna traumatizzata e impossibilitata a muoversi nella zona di Piano Battaglia, (Parco delle Madonie, Palermo). L’equipaggio è decollato alle 23:00 per dirigersi presso l’aeroporto di Palermo Boccadifalco, dove ha prelevato il team di 2 specialisti del soccorso alpino. Successivamente ha raggiunto la impervia zona di operazioni dove era localizzata la paziente, a 1900 metri di quota. Dall’elicottero sono sbarcati i 2 tecnici e l’aerosoccorritore dell’equipaggio dell’aeronautica militare, che hanno messo in sicurezza la paziente cinquantenne e l’hanno imbarcata a bordo. L’elicottero poi si è diretto nuovamente verso lo scalo urbano palermitano dove ha sbarcato i 2 tecnici e lasciato la paziente alle cure del 118.