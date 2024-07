Cinisi, 74enne ferita dai fuochi d’artificio: è ricoverata in ospedale

Foto di Christel Sagniez Pixabay

È stata ferita da un gioco pirotecnico e ora è in ospedale. Ieri sera a Cinisi, in provincia di Palermo, una 74enne è stata ferita da un fuoco d’artificio durante i festeggiamenti per Santa Fara. Dopo essere stata colpita, la donna è stata trasportata dal 118 all’ospedale di Partinico, sempre nel Palermitano. La prognosi è di sette giorni. Indagano i carabinieri.