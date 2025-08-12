Il cimitero delle ombre a Mazzarino diventa un caso politico: i consiglieri annunciano una commissione d’indagine sui presunti illeciti

12/08/2025 di , Tempo di lettura 3 min


Sepolture improvvisate, un ossario abbandonato da vent’anni, porte che si aprono e si chiudono a comando, assenze strategiche in consiglio comunale. A Mazzarino, in provincia di Caltanissetta, il camposanto diventa epicentro di un mistero che intreccia degrado, sospetti e potere. Tutto è iniziato con un nostro reportage, che ha acceso i riflettori su presunte irregolarità nella gestione della struttura. Ma quella che appariva come una vicenda isolata si è presto rivelata un vaso di Pandora, dai risvolti politici.

L’ultima segnalazione: la lamiera sul campo

Pochi giorni fa, una donna si è recata al cimitero per portare un fiore ai nonni e ha scoperto una sepoltura improvvisata: una lastra di lamiera, appoggiata alla buona, a coprire il terreno, proprio accanto alla tomba di famiglia. Lo sgomento è stato tale da richiedere l’intervento dei carabinieri. Nessuna targa, nessun nome. Solo metallo arrugginito su un cumulo anonimo di terra. L’ossario comunale, intanto, è sempre più un edificio abbandonato a sé stesso, dove i resti umani convivono con macerie e sporcizia. Le nostre immagini hanno documentato una realtà che somiglia più a un deposito abusivo che a un luogo consacrato. E, dopo quasi vent’anni di degrado e lo sdegno creato dalle foto che ne documentano le condizioni, il sindaco Domenico Faraci sembra pronto a firmare un’ordinanza per chiudere e bonificare la struttura. Ma proprio l’ossario è al centro dello scontro politico più acceso.

L’ossario comunale chiuso e aperto dalla politica

Secondo i consiglieri d’opposizione, l’ossario sarebbe gestito a doppio binario: accessibile quando fa comodo all’amministrazione, off limits quando si cerca di esercitare un controllo. Un episodio emblematico: dopo due decenni di abbandono, la struttura è stata improvvisamente riaperta per un’estumulazione autorizzata dal sindaco, tre o quattro mesi fa. Ma quando i consiglieri comunali hanno chiesto di entrare per un’ispezione, il divieto è stato immediato. Le motivazioni ufficiali? «Esigenze igienico-sanitarie» e «gravi criticità strutturali». L’ultimo capitolo della vicenda si è consumato in aula consiliare, durante una seduta convocata per iniziare a fare chiarezza. La giunta, però, non c’era.
Per l’opposizione, non si è trattato di una coincidenza: «Assenza strategica», accusano, giustificata da impegni legati a un concerto dei Matia Bazar. Secondo l’amministrazione, invece, l’assenza sarebbe legata all’indisponibilità temporanea del segretario comunale. «Pare che a Mazzarino il diritto di accesso e controllo valga a orari contingentati – accusano i consiglieri – e che la trasparenza possa aspettare il termine di un evento musicale. Questa non è amministrazione, è una recita a danno dei cittadini».

Dalla politica alla prefettura

Ed è così che i rappresentanti dell’opposizione in consiglio comunale – e, con loro, i cittadini – rimangono ancora con tante domande, ma senza risposte. La prossima mossa politica è quella di lavorare per istituire una commissione d’indagine sui presunti illeciti. Con i consiglieri che hanno già annunciato l’intenzione di rivolgersi alla prefettura di Caltanissetta e agli organi di controllo. L’obiettivo dichiarato è di accendere un faro sulle presunte irregolarità, le sepolture anomale e la gestione – con apertura a singhiozzo – dell’ossario. Ma, sullo sfondo, resta un sospetto ancora più inquietante: che nel cimitero di Mazzarino non si stia solo parlando di incuria, ma di possibili illeciti nascosti dietro anni di silenzi e porte chiuse.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

Denunciato per maltrattamento di animali: teneva il cavallo in un box di lamiera dentro una discarica
Leggi la notizia

Sepolture improvvisate, un ossario abbandonato da vent’anni, porte che si aprono e si chiudono a comando, assenze strategiche in consiglio comunale. A Mazzarino, in provincia di Caltanissetta, il camposanto diventa epicentro di un mistero che intreccia degrado, sospetti e potere. Tutto è iniziato con un nostro reportage, che ha acceso i riflettori su presunte irregolarità […]

Ricordato oggi Paolo Giaccone, il medico che disse no ai boss. Sarà fatto un murale in suo onore
Leggi la notizia

Sepolture improvvisate, un ossario abbandonato da vent’anni, porte che si aprono e si chiudono a comando, assenze strategiche in consiglio comunale. A Mazzarino, in provincia di Caltanissetta, il camposanto diventa epicentro di un mistero che intreccia degrado, sospetti e potere. Tutto è iniziato con un nostro reportage, che ha acceso i riflettori su presunte irregolarità […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo della settimana dall’11 al 17 agosto 2025
di

ARIETESettimana molto gradevole per voi Ariete, che finalmente vi fermate un po’ e gestite al meglio alcune necessità personali. Visto che avrete più tempo e vi servirà riprendere dei dialoghi intimi e vivere un momento meno stressato, lasciatevi pure andare e riprendete la dolcezza come linguaggio: sarà fondamentale per il partner con cui condividerete di […]

Oroscopo della settimana dal 4 al 10 agosto 2025
di

ARIETELa settimana inizia, per l’Ariete, in maniera molto complessa, ponendo subito la presenza della quadratura della Luna come il tratto più significativo. Le emozioni sfideranno la logica di Saturno e il caos di Nettuno, scatenando insicurezze davvero significative ma che, se viste, vi faranno superare un momento incerto con grande disinvoltura, anche prendendo in esame […]

Oroscopo speciale: Venere in Cancro apre ai sentimenti latenti
di

La bella Venere arriva in Cancro, una delle sue tappe preferite durante il giro dello zodiaco. La dea dell’amore si caratterizzerà in maniera magica, mutevole, umorale e tenderà a fare venire fuori sentimenti latenti che si esplicheranno durante la calda e romantica notte estiva. ARIETEVenere in Cancro, per voi, segnala la necessità di avere chiaro […]

Etna e dintorni

L`asso di mazze

Qualità Sicura a tavola

Siciliani all`opera

Fai la differenza

«In Sicilia manca una corretta programmazione del ciclo dei rifiuti». L’intervista alla presidente di Kalat Ambiente
di

Sono passati tre anni da quando un incendio ha distrutto l’impianto di selezione della frazione secca di rifiuti a Grammichele (in provincia di Catania) di proprietà di Kalat Ambiente Srr e gestito in house da Kalat Impianti. «Finalmente il governo regionale ci ha comunicato di avere individuato una soluzione operativa per la ricostruzione e il […]