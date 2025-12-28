Foto di carabinieri

Cimitero di Catania, scoperte auto di lusso rubate nascoste tra la vegetazione

28/12/2025 di , Tempo di lettura 1 min

Auto di lusso rubate nascoste tra la vegetazione alle spalle del cimitero di Catania. A fare questa scoperta, il giorno di Natale, sono stati i carabinieri durante un servizio di controllo del territorio in elicottero.

L’intervento dei carabinieri

I militari hanno notato, dall’alto, una presenza anomala di veicoli di alta gamma lungo una stradina di campagna alle spalle del cimitero di Catania. Le autovetture, in apparente buono stato di conservazione, erano state abilmente occultate tra la fitta vegetazione, all’interno di un fondo pubblico difficilmente accessibile e lontano da sguardi indiscreti. Una volta individuate le auto, gli elicotteristi hanno mantenuto l’area costantemente sotto osservazione, fornendo in tempo reale indicazioni precise ai colleghi del nucleo Radiomobile, chiamati a intervenire da terra. Dall’alto, l’equipaggio ha guidato i militari lungo la stradina di campagna, segnalando l’accesso più sicuro e il punto esatto in cui le autovetture erano state nascoste.

Auto di lusso rubate a Catania pochi giorni prima di Natale

I successivi riscontri hanno confermato che i veicoli rinvenuti erano tutti provento di furti denunciati nei giorni precedenti in diverse zone del centro e della fascia costiera cittadina. Le modalità di occultamento, la scelta del luogo e la tipologia delle autovetture fanno ritenere che i mezzi fossero stati temporaneamente stoccati in attesa di essere trasferiti altrove, secondo un modus operandi riconducibile a gruppi criminali specializzati nel traffico illecito di veicoli, spesso destinati a mercati oltreconfine. Le autovetture recuperate sono state restituite ai legittimi proprietari, ad eccezione di una Jaguar, il cui intestatario non è stato al momento rintracciato e che è stata pertanto affidata a una ditta specializzata per la custodia.

