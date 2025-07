Catania, sequestrati 270 chili di cibo scaduto e andato e a male in un ristorante e una trattoria

Distrutti oltre 270 chili di prodotti alimentari non idonei al consumo umano e denunciato il

proprietario di un ristorante a Catania per frode in commercio. I controlli sono stati effettuati dagli ispettori pesca della capitaneria di porto-guardia costiera di Catania e dai medici veterinari del dipartimento di prevenzione veterinaria di Catania. L’attenzione delle squadre ispettive si è concentrata nei confronti della commercializzazione di prodotto ittico di provenienza illegale, privo di elementi obbligatori di tracciabilità ed etichettatura e alle condizioni igienico-sanitarie non conformi e potenzialmente non idonee al consumo umano.

Dall’esito delle verifiche effettuate, il proprietario di un ristorante etnico del centro città è stato denunciato penalmente per detenzione di alimenti in cattivo stato di conservazione, frode in

commercio e vendita di alimenti non genuini, al quale si aggiunge il sequestro di circa 120 chili di prodotto alimentare. Mentre al titolare di una trattoria tipica nel capoluogo etneo è stato elevato un verbale amministrativo di 2500 euro per la mancata tracciabilità e periodo di scadenza oltre il limite consentito del prodotto ittico presente all’interno della cella frigo, per un totale di circa 150 chili. Tutto il prodotto alimentare è stato dichiarato non commestibile o non idoneo al consumo umano a seguito di verifiche dei medici veterinari intervenuti ed è stato consegnato a strutture specializzate allo smaltimento dei rifiuti.