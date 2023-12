ChocoModica: quattro giorni di eventi dedicati a uno dei cibi più amati da adulti e bambini

Si avvicina il taglio del nastro dell’edizione 2023 del ChocoModica – la città di cioccolato. Protagonista assoluto il cioccolato di Modica che quest’anno festeggia il quinto anno di certificazione IGP. Numerosi gli eventi culinari, culturali, musicali e di intrattenimento che si svolgeranno dal 7 al 10 dicembre nel centro storico della città. Il taglio del nastro, fissato per le ore 12.30 del 7 dicembre, sarà affidato al presidente della Regione Sicilia Renato Schifani. ChocoModica torna dopo un periodo di assenza dovuto, soprattutto, alla pandemia da Covid. In questi anni, però, il Consorzio di tutela ha continuato a lavorare creando reti di contatti e collaborazioni nel mondo con enti e realtà produttive che hanno contribuito a far sì che la barretta modicana diventasse punto di riferimento dei distretti europei del cioccolato.

Al ChocoModica sarà possibile gustare il cioccolato anche in vesti insolite attraverso le creazioni culinarie degli undici chef dell’APCI che cucineranno nella Fondazione Grimaldi realizzando diversi piatti salati. Ci sarà anche l’area dedicata al dolce curata dal pastry chef Concetto Cicero con importanti nomi, come i pasticceri Tommaso Foglia, Davide Roccasalva e Andrea Giannone. Accanto ai big, 250 giovani allievi dell’Istituto alberghiero P. Grimaldi di Modica. Importante presenza per tutte e quattro le giornate sarà quella del professor Giorgio Calabrese, uno dei maggiori esperti mondiali in materia nutrizione.

Non solo degustazioni. Il Cioccolato di Modica IGP sarà al centro di tanti momenti culturali come il ChocoMoBook in cui undici famosi personaggi presenteranno i loro libri, tra cui Aurelio Cochi Ponzoni, Antonella Lupo, Tommaso Foglia, Natasha Korsakova e Luigi Troiani. Poi il ChocoComics e il CineCiok, quest’ultimo per gli amanti del cinema, che regalerà proiezioni a tema cioccolato e cibo. E ancora il ChocoArt con opere di pittura e scultura di cioccolato. Ci sarà l’intrattenimento musicale con Eugenio Bennato & Taranta Power e i QBeta, oltre al momento comicità con Sasà Salvaggio.