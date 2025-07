Lavori nelle gallerie sulla Catania-Siracusa: chiusure notturne e deviazioni dal 23 luglio

Importanti lavori di manutenzione interesseranno, a partire da mercoledì 23 luglio, l’autostrada Catania-Siracusa e alcuni tratti della strada statale 114, con particolare riferimento alla sostituzione dei ventilatori presenti all’interno delle gallerie. Per consentire gli interventi, sono previste chiusure notturne al traffico secondo il seguente calendario: In direzione Catania, dal 23 al 25 luglio, dalle ore 22:00 alle 6:00, chiusura a partire dal chilometro 131,600 della statale 114, con uscita obbligatoria ad Augusta.

In direzione Siracusa, dal 28 al 31 luglio, sempre nella fascia oraria 22:00-6:00, sarà chiusa la tratta a partire dal chilometro 0,100 dell’autostrada Catania-Siracusa, con deviazione obbligatoria sulla tangenziale di Catania in direzione statale 114. Le chiusure temporanee interesseranno anche lo svincolo di Lentini, che sarà sbarrato per evitare l’accesso alle tratte interdette. Gli automobilisti sono invitati a prestare attenzione alla segnaletica e a pianificare gli spostamenti utilizzando i percorsi alternativi indicati.