Palermo, rissa in discoteca. Trenta giorni di chiusura per il locale Notr3

Trenta giorni di stop alla discoteca Notr3 di via Pietro Calvi a Palermo. Il questore Leopoldo Laricchia ha sospeso la licenza per trattenimenti danzanti e la Scia per somministrazione di alimenti e bevande, dopo la lite scoppiata nel locale nella notte tra il 4 e il 5 febbraio e costata 30 giorni di prognosi a una delle due vittime. Secondo quanto ricostruito dagli agenti del commissariato Libertà, le due vittime sarebbero state aggredite da dieci persone prima all’interno della discoteca, poi fuori e poi nuovamente all’interno. Solo allora il titolare avrebbe chiesto l’intervento della polizia.