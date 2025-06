Catania: ristorante chiuso dopo una violenta rissa

«Comprovate esigenze di ordine e sicurezza pubblica». Sono queste le motivazioni per cui la polizia ha sospeso temporaneamente l’attività di un ristorante in via Garibaldi a Catania. Il provvedimento di sospensione ha la durata di 15 giorni ed è stato emesso dal questore. Alcune settimane fa, infatti, fuori dal ristorante si è verificata una violenta rissa, scaturita per futili motivi, nel corso della quale sedie, sgabelli e tavoli sono stati usati come armi.

I protagonisti della rissa hanno messo a rischio l’incolumità dei clienti all’interno e all’esterno del locale, e quella delle altre persone che in quel momento si trovavano a passare. Nei giorni seguenti, dalla disamina delle immagini estrapolate dalle telecamere dei sistemi di videosorveglianza, gli agenti hanno potuto ricostruire l’intera vicenda. Così è stata disposta la sospensione delle autorizzazioni e la chiusura del locale per 15 giorni, secondo quanto previsto dall’articolo 100 del Tulps, che consente al questore la momentanea chiusura di un esercizio pubblico per garantire l’ordine e la sicurezza dei cittadini, come pure per assicurare le legittime aspirazioni a vivere in una comunità sicura.