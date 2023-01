Catania: 400 chili di frutta e verdura senza tracciabilità, chiuso il negozio

Oltre 400 chili di frutta e verdura sono stati trovati privi dei documenti che ne attestino la tracciabilità in un negozio di ortofrutta in via Belfiore a Catania. Tutta merce, in parte anche già esposta per essere venduta, è stata sequestrata dai carabinieri alla fine delle verifiche di controllo. E per il titolare della rivendita di prodotti ortofrutticoli – un 45enne catanese – è stata elevata una multa di un importo complessivo di 3000 euro. Da altri accertamenti fatti dai militari, è emerso che l’attività non aveva le necessarie autorizzazioni. Per questo, il locale è stato sequestrato e ne è stata disposta la chiusura temporanea.