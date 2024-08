Carni, verdure e salumi andati a male a Fondachello: attività sospesa e titolare multato

Carne, salumi e verdure in cattivo stato di conservazione sono stati trovati nel congelatore di un negozio mobile nella località balneare di Fondachello, frazione di Mascali, in provincia di Catania. A effettuare i controlli sono stati gli agenti del commissariato, insieme al personale dell’Asp.

Nell’attività commerciale sono state riscontrate diverse irregolarità. Prima tra tutte la cattiva conservazione degli alimenti all’interno di un congelatore orizzontale privo di controllo della temperatura. Diversi chili di carne bovina, suina ed equina, salumi e verdure sono stati trovati in cattivo stato di conservazione e privi di tracciabilità. Tutti i prodotti sono stati distrutti in quanto potenzialmente pericolosi per la salute umana.

Inoltre, è stata accertata la mancanza del manuale di autocontrollo, delle schede di monitoraggio, pulizia e sanificazione. Dalla Scia si è riscontrato che la ditta aveva presentato richiesta di somministrazione di alimenti anche con l’ausilio di un automezzo, entrambi privi dei requisiti minimi previsti. L’attività è stata sospesa per mancanza dei requisiti e per le carenze igienico-sanitarie riscontrate sull’automezzo e sulla parte retrostante. Per le violazioni contestate al titolare sono state elevate sanzioni per un totale di 5000 euro.