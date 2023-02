Catania, tangenziale Ovest chiusa al traffico per lavori di manutenzione

Da giovedì 16 a sabato 18 febbraio sarà chiusa la circolazione in orario notturno lungo la tangenziale Ovest di Catania. Transito vietato a tutti i veicoli a causa dei lavori di potenziamento degli impianti tecnologici nelle ore comprese tra le 21 e le 6 del giorno successivo. A comunicarlo è una nota di Anas. Nella notte tra giovedì 16 e venerdì 17 febbraio, sarà chiusa al traffico la carreggiata in direzione Siracusa tra gli svincoli zona industriale Nord e zona industriale Sud, dal chilometro 17,500 al chilometro 21,350. Mentre nella notte successiva – tra il 17 e il 18 febbraio – i lavori interesseranno il tratto in direzione Messina tra gli svincoli Zia Lisa e San Giorgio dal chilometro 15,600 al chilometro 12,700.