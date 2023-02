Acireale, chiusa pescheria con tre dipendenti in nero. Per il titolare multa da 13mila euro

Tre dipendenti in nero che il titolare di una pescheria di Acireale (in provincia di Catania) non avrebbe mai fatto sottoporre a una visita medica preventiva obbligatoria per stabilire l’idoneità alla mansione. Per loro, il gestore dell’attività commerciale di rivendita di prodotti ittici sia all’ingrosso che al minuto non avrebbe provveduto nemmeno alla loro formazione professionale sui rischi derivanti dall’attività lavorativa. Per questo, il titolare – un 40enne già noto alle forze dell’ordine – è stato denunciato per violazione delle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro. L’attività commerciale è stata temporaneamente sospesa dai carabinieri e per il titolare sono state elevate multe per un totale di 13mila euro.