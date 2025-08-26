Foto di gruizza

Chiusa una discoteca a Capo Mulini: superalcolici venduti ai minorenni

26/08/2025 di , Tempo di lettura 1 min

Sospese le autorizzazioni a una discoteca, allestita all’interno di un lido di Capo Mulini, frazione di Acireale, in provincia di Catania. Il provvedimento di sospensione ha una durata di dieci giorni ed è stato emesso dal questore, secondo le prerogative previste dall’articolo 100 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Nello specifico, la temporanea sospensione della licenza si è resa necessaria dopo i gravi fatti appurati dai poliziotti durante un controllo effettuato nei giorni scorsi.

In quell’occasione, gli agenti hanno avuto modo di constatare come gli addetti alla somministrazione di bevande, comprese pure quelle alcoliche e superalcoliche, le stavano somministrando agli avventori che ne facevano richiesta, senza procedere alla preventiva verifica dell’età, come previsto dalla legge per preservare la salute dei minorenni. Durante le fasi di osservazioni, i poliziotti hanno notato un folto gruppo di giovanissimi, anche minori di 16 anni, in fila alla cassa e poi davanti al bancone a chiedere e ottenere un cocktail superalcolico. Inoltre, in un’altra circostanza, si sarebbe registrata una rissa tra minori, apparentemente per futili motivi, a ridosso della pista da ballo.

