Catania, segrega l’ex moglie e le figlie minorenni in casa e minaccia di appiccare un incendio

Una ragazza su una moto in viale Moncada, nel quartiere Librino di Catania, ha chiesto aiuto ai carabinieri incontrati per strada. Disperata, la giovane ha chiesto ai militari di intervenire in casa sua dove il padre avrebbe aggredito e segregato la madre e le sue tre sorelle. Entrati in casa, si sono ritrovati le donne – in più anche una zia materna con la figlia – in piedi nell’ingresso del soggiorno; mentre comodamente seduto sul divano del salotto l’uomo. Un 47enne che è stato arrestato in flagranza per maltrattamenti in famiglia (reato per cui era già stato arrestato in passato), atti persecutori ed estorsione. Stando a quanto ricostruito dai carabinieri, nell’ultimo periodo l’uomo avrebbe tempestato di telefonate minacciose la ex moglie e si sarebbe presentato quotidianamente a casa per tentare di entrare in modo prepotente.

Proprio come accaduto nell’ultimo episodio quando, una volta all’interno dell’appartamento, l’uomo avrebbe minacciato la ex moglie pretendendo le chiavi della sua macchina e 50 euro al giorno visto che aveva perso il lavoro. Di fronte al rifiuto della donna, il 47enne avrebbe chiuso la porta d’ingresso dell’abitazione mettendosi le chiavi in tasca e, dopo avere rovistato nella borsa della ex alla ricerca di chiavi dell’auto e soldi, sarebbe andato in cucina a prendere due coltelli e utensili vari che avrebbe poi lanciato verso la ex moglie. Nel frattempo, una delle due figlie minori ha chiamato la zia materna che è arrivata insieme alla figlia. Anche davanti a loro, l’uomo avrebbe minacciato di morte la ex moglie brandendo un coltello da cucina. Con un foglio di carta assorbente in mano, inoltre, il 47enne avrebbe minacciato di dare fuoco all’abitazione. Una delle figlie minorenni è riuscita a mettersi in contatto con la sorella che non si trovava in casa e che ha allertato i carabinieri che hanno arrestato il pregiudicato.