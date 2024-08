Chiaramonte Gulfi, sfondano la parete della posta con un escavatore e rubano il bancomat

Foto di Gio Salvo Vivera sul gruppo Chiaramonte Gulfi su Facebook

Con un escavatore staccano il bancomat dalla parete dell’ufficio postale. A Roccazzo – frazione di Chiaramonte Gulfi, in provincia di Ragusa – è stato rapinato l’ufficio postale. I fatti sarebbero avvenuti alle 5 di questa mattina. I ladri hanno utilizzato un escavatore per sfondare la parete laterale dell’ufficio postale, poi sono riusciti a portare via il bancomat. Successivamente hanno abbandonato l’escavatore – che è risultato rubato – e sono fuggiti su un’auto. Non si conosce ancora l’entità del bottino. I carabinieri stanno cercando di ricostruire l’accaduto anche con l’ausilio delle telecamere di sorveglianza della zona.