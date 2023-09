Centrodestra, si inserisce pure Gianni Alemanno. Venerdì la presentazione della sua «alternativa a Meloni»

L’ex sindaco di Roma, Gianni Alemanno, sbarca a Palermo per lanciare la sua entità politica. Sarà una conferenza stampa per presentare «La costruzione di un percorso politico che interpreti il cambiamento, in alternativa alle attuali politiche messe in campo dal governo Meloni. Un progetto politico per un partito trasversale, che colga il disagio di quella parte del paese, da sempre attento alle minoranze e alle questioni sociali». E ovviamente dell’impegno nei futuri appuntamenti con le urne.

L’esponente storico della destra sociale, nel mese di luglio, aveva lanciato da Orvieto il Forum dell’indipendenza italiana al quale hanno aderito 38 sigle della destra sociale, spiegando il senso dell’iniziativa: «una base su cui aggregare, specchio delle nostre rivendicazioni, rispetto alla politica ufficiale con la quale cercheremo fino alla fine un confronto costruttivo. Ma non ci fermeremo se non troveremo risposte adeguate e concrete».

Ottimistiche le stime dell’ex ministro: «Nel corso dell’iniziativa di luglio è stato presentato un sondaggio, commissionato dall’Istituto di sondaggi di Antonino Noto, nel quale si evidenzia come un 10 per cento di elettori, sarebbero disposti a votare un eventuale partito del dissenso guidato da Gianni Alemanno».