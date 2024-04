Cefalù, turista svizzero si tuffa in mare per salvare la figlia: è grave

Si tuffa in mare per salvare la figlia che rischiava di annegare. Ieri un turista svizzero di 48 anni si è tuffato in mare per salvare la figlia 11enne. Insieme all’uomo sono intervenuti anche un altro turista e un agente della polizia municipale. Sono stati loro a portare a riva padre e figlia. La bimba è stata trasportata all’ospedale pediatrico di Palermo, ma non si trova in condizioni gravi. Il 48enne, invece, è arrivato all’ospedale del Giglio di Cefalù in arresto cardiaco. Le sue condizioni sono serie, la prognosi riservata.