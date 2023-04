Per il Catania ancora un successo al Massimino. Ferraro: «Obiettivo resta sempre la vittoria»

Numeri da primato. Lo stesso che il Catania dallo scorso 18 settembre, cioè dall’inizio del campionato, sta difendendo a suon di vittorie e prestazioni che hanno riacceso l’entusiasmo di un’intera tifoseria. Contro il Lamezia Terme, che doveva essere la vera antagonista dei rossazzurri, è arrivata la 15esima vittoria consecutiva al Massimino in altrettante uscite stagionale. Le reti del giovane Chiarella nel primo tempo e quella di Andrea Russotto, nel quinto minuto di recupero della ripresa, hanno anche consegnato il 13esimo successo consecutivo in campionato che avvicina ancora di più gli etnei al record di 15 vittorie di fila della Sicula Leonzio nella stagione 2015/16.

Spettacolo

Una giornata perfetta sotto tutti i punti di vista. Oltre alla 25esima affermazione in questo torneo e al 16esimo clean sheet, che fanno della difesa del Catania la migliore di tutti i 9 giorni della serie D, ci sono stati i 17.979 spettatori che hanno occupato gli spalti del Massimino. Altro primato stagionale che, nelle 15 partite casalinghe disputate quest’anno dai rossazzurri, ha portato sino ad ora 219.285 tifosi, con una media a gara pari a 14.619 persone. Un score di presenze verrà ulteriormente migliorato nelle due ultime gare interne della capolista etnea che il 16 aprile ospiterà la Sancataldese e il 30 il Santa Maria Cilento che sarà anche la giornata in cui sarà presente il presidente Ross Pelligra che darà il via alla vera festa promozione.

Futuro

In attesa di sapere se giovedì si giocherà il derby con l’Acireale, la decisione dovrebbe arrivare nelle prossime ore, la piazza cerca di capire se mister Ferraro verrà riconfermato per la prossima stagione. Il tecnico rossazzurro sul tema è stato molto chiaro. «Per ora – ha detto Ferraro – ciò che conta è terminare nel mondo migliore la stagione. Questo vuol dire vincere le 5 partite restanti del campionato e poi quelle della Poule Scudetto. Se resterò o meno a Catania dipenderà da una serie di circostanze. É logico che la volontà è quella di restare. Questa è una grande piazza che da quest’anno ha una dirigenza di alto profilo. Elementi che non possono che entusiasmare chiunque. Vedremo cosa accadrà al termine della stagione agonistica».