Catania, molesta sessualmente una minorenne: la 14enne denuncia e il 24enne viene arrestato

Avrebbe palpato ripetutamente il seno a una minorenne. Un 24enne di origine marocchina è stato arrestato per violenza sessuale dalla polizia di Catania. Nella centrale piazza Stesicoro il giovane avrebbe bloccato per un braccio una 14enne e le avrebbe toccato più volte il seno. In difesa della ragazza sarebbero intervenuti alcuni suoi amici, la madre di uno di loro e altri due giovani di origine straniera. È stata la stessa ragazza a segnalare l’accaduto alla polizia, dopo che era stata segnalata la presenza di alcuni individui che stavano molestando delle ragazzine.

Il 24enne, che sarebbe una persona senza fissa dimora, è stato fermato dalla polizia. In questura, accompagnata dai genitori, la 14enne ha formalizzato la denuncia. Il 24enne, quindi, è stato arrestato per violenza sessuale ai danni di una minorenne ed è stato portato in carcere.