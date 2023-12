Catania, la villetta a Vaccarizzo diventata deposito di armi e munizioni: otto arresti

Una villetta nella zona di Vaccarizzo a Catania trasformata in un deposito di armi e munizioni. È quanto hanno scoperto i carabinieri del comando provinciale che, dopo un blitz di ieri sera all’interno della villetta nel villaggio Campo di mare, hanno arrestato otto persone catanesi. Di queste, sette sono pregiudicati di un’età compresa tra i 21 e i 31 anni, tutti ritenuti vicini al clan dei Cursoti milanesi. L’ottavo è un 17enne incensurato. Tutti dovranno rispondere delle accuse di detenzione di armi clandestine da guerra e comuni da sparo, ricettazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

A insospettire i militari è stata la presenza di alcuni giovani durante la notte nell’abitazione che, da accertamenti, risultava essere una casa solo estiva che, quindi, avrebbe dovuto essere disabitata nel periodo invernale, come era stato negli anni precedenti. Così sono scattate le indagini che, in pochi giorni, hanno permesso di accertare che la villetta – di proprietà del nonno di uno dei giovani – la notte era diventata luogo di ritrovo per quei ragazzi dove nascondere armi e munizioni illecitamente detenute.

Arrivati sul posto, approfittando della presenza di due dei giovani nel cortile davanti alla villetta, i militari hanno fatto irruzione. Gli altri sei giovani, sono stati trovati nel soggiorno al piano terra e hanno tentato di scappare per tna scala interna sul terrazzino al piano superiore, dal quale hanno lanciato un bustone di

plastica con dentro una pistola semiautomatica marca Tanfoglio calibro 7,65, una pistola semiautomatica marca Model 75 calibro 9 – fabbricata nella ex Cecoslovacchia, con matricola punzonata – e una pistola marca Beretta calibro 7,65 con matricola abrasa. All’interno della stessa busta sono stati trovati quattro serbatoi carichi con sessanta munizioni.

Sul terrazzino, i sei giovani sono stati bloccati e perquisiti. All’interno della villetta, i militari hanno trovato altre trenta cartucce di vario calibro in un pacchetto di sigarette nascosto in una credenza della cucina e alcune dosi di marijuana all’interno di un cassetto. Tutti e otto gli arrestati sono finiti in carcere: per i maggiorenni è stato convalidato l’arresto e disposta la custodia cautelare nel carcere di piazza Lanza a Catania, per il minorenne è stata disposta la custodia cautelare in un istituto di custodia minorile.