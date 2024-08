Catania, sgominato clan Santapaola-Ercolano attivo a Villaggio Sant’Agata: 13 arresti

Stamattina un’operazione delle forze dell’ordine ha interessato un gruppo di Cosa nostra che operava nel quartiere Villaggio Sant’Agata, a Catania. Oltre 100 carabinieri hanno eseguito in provincia di Catania e in provincia di Agrigento un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari (gip) nei confronti di 13 persone indagate, accusate a vario titolo di associazione mafiosa e di traffico di stupefacenti, soprattutto di cocaina. L’indagine – denominata Leonidi bis e coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia (Dda) di Catania – ha consentito ai carabinieri di sgominare l’articolazione mafiosa della famiglia Santapaola-Ercolano che era attiva nel quartiere Villaggio Sant’Agata.

Secondo l’accusa, il gruppo è stato colpito proprio nel momento in cui stava tentando di riorganizzarsi, perché indebolito da diversi provvedimenti giudiziari. Dalle indagini emergerebbe anche il conflitto generazionale tra la vecchia mafia dei grandi – capace di dirigere il gruppo criminale nonostante in carcere da svariati anni – e quella giovane, che le forze dell’ordine hanno definito «irruenta ed avvezza all’esibizione di status symbol sui social e alla vita gaudente». Una spregiudicatezza che sarebbe potuta sfociare in un omicidio, impedito dall’intervento della magistratura e dei carabinieri di Catania, che lo scorso dicembre hanno bloccato l’ala armata del gruppo, fermando nove persone che stavano progettando l’eliminazione di un esponente del clan rivale dei Cappello-Bonaccorsi.

Durante l’attività investigativa, durata circa 18 mesi, i carabinieri hanno sequestrato cinque fucili da caccia – di cui tre con le canne mozzate – una mitragliatrice cecoslovacca, due pistole e oltre 350 munizioni di vario calibro, oltre a un chilo di cocaina, sei chili di hashish, un giubbotto antiproiettile e un lampeggiante blu per auto.