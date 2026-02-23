Foto di Comune di Catania.

Catania, arrivano i vigili urbani in monopattino. Presidieranno via Etnea e villa Bellini

23/02/2026

«Rafforzare la presenza degli agenti sul territorio e garantire nelle aree a maggiore affluenza interventi più tempestivi ed efficaci, oltre che sostenibili dal punto di vista ambientale». Questo l’obiettivo principale del servizio Smart Police avviato dalla polizia locale di Catania nel centro storico con l’introduzione di monopattini elettrici a supporto delle attività appiedate di pattugliamento. I mezzi sono stati messi a disposizione in comodato gratuito da Lime.

Vigili urbani in monopattino: dove saranno in servizio

A presentare questa mattina l’iniziativa, in piazza Università, sono intervenuti il sindaco Enrico Trantino e l’assessore alla Polizia Locale Carmelo Coppolino, affiancati dal comandante Diego Peruga e dal vicecomandante Stefano Blasco. «Un servizio di prossimità innovativo che può rispondere nell’immediato alle esigenze dei cittadini – ha evidenziato il sindaco Trantino- contribuendo indirettamente anche a promuovere la cultura della mobilità sostenibile. Prevediamo di sperimentare inizialmente le attività lungo l’intero asse interdetto al traffico veicolare di via Etnea, dal Duomo a Villa Bellini (compresi gli spazi interni alla Villa), per poi estendere il perimetro di intervento anche ad altre aree cittadine».

«La polizia locale – ha sottolineato l’assessore Coppolino – potrà avvalersi, a costo zero per la città di Catania, di monopattini con i quali sarà possibile garantire maggiore sicurezza, intervenendo con rapidità soprattutto in materia di infrazioni al Codice della strada, circolazione non autorizzata di veicoli nell’isola pedonale, accattonaggio molesto, occupazione irregolare di suolo pubblico, fenomeni di disturbo della quiete pubblica». La società Lime assicurerà la prestazione di servizio in comodato d’uso gratuito, per un anno, di una ventina di monopattini elettrici, brandizzati in modo riconoscibile con la scritta polizia Locale, completi di caschi protettivi, sistemi di geolocalizzazione, gestione della ricarica. Nel servizio con l’azienda privata è inclusa l’attività formativa per il corretto utilizzo dei mezzi.

