Catania, passeggia nella zona del porto con in mano un coltello: denunciato

29/01/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Una passeggiata nel primo pomeriggio, lungo la pista ciclabile di via Domenico Tempio, a Catania, ma con in mano un coltello da 21 centimetri. È l’azione di cui si è reso protagonista un giovane, notato da un passante, che ha subito avvisato il 112. Arrivati sul posto, i carabinieri hanno subito trovato il giovane, che si dirigeva a piedi verso piazza Alcalà, con ancora in mano l’arma. Per poi nasconderla in fretta alla vista dei militari. Bloccato, disarmato e identificato, è risultato essere un 20enne senza fissa dimora: adesso denunciato.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo settimanale dal 26 gennaio all’1 febbraio 2026
di

Questa a partire da lunedì 26 gennaio sarà una settimana che vede un allineamento planetario in Acquario, che favorirà molto anche l’oroscopo di Bilancia e Gemelli. I segni d’aria sono al top, mentre i fuoco Leone, Sagittario e Ariete beneficiano collateralmente dei pianeti. Il Leone un po’ come una sfida e l’Ariete ospiterà il grande […]

Oroscopo settimanale dal 19 al 25 gennaio 2026
di

Settimana, questa dal 19 gennaio, caratterizzata da un grande slancio introspettivo, con un oroscopo che invita i segni zodiacali a guardarsi dentro e a trovare le formule per stare bene. I privilegiati saranno i segni di Terra e quelli d’Aria. In particolare, Toro e Vergine trovano benessere, mentre il Capricorno obbiettivi. Gemelli, Bilancia e Acquario […]

Business in chiaro

Oltre i motori

Etna e dintorni

L`asso di mazze