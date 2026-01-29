Una passeggiata nel primo pomeriggio, lungo la pista ciclabile di via Domenico Tempio, a Catania, ma con in mano un coltello da 21 centimetri. È l’azione di cui si è reso protagonista un giovane, notato da un passante, che ha subito avvisato il 112. Arrivati sul posto, i carabinieri hanno subito trovato il giovane, che si dirigeva a piedi verso piazza Alcalà, con ancora in mano l’arma. Per poi nasconderla in fretta alla vista dei militari. Bloccato, disarmato e identificato, è risultato essere un 20enne senza fissa dimora: adesso denunciato.