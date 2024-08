Catania: dopo i lavori, il cantiere resta abbandonato: «Il marciapiede distrutto è diventato una discarica»

Un cantiere abbandonato e un marciapiede distrutto diventato una mini discarica di spazzatura. Succede in via Balduino, nella zona di via Gabriele d’Annunzio, a Catania. «Nei mesi scorsi – denuncia un lettore di MeridioNews – hanno fatto dei lavori all’interno di una cabina elettrica, forse sostituendola del tutto. Al termine dei lavori, la ditta ha pensato bene di abbandonare la rete arancione, che delimitava il cantiere, e i tondini di ferro, senza tappo rosso di sicurezza, che erano stati piantati per interdire l’area nel perimetro di uno stallo blu di Amts».

Oltre alla rete di plastica arancione e ai tondini di ferro, sul marciapiede distrutto è stato abbandonato anche un segnale stradale. «Nel disinteresse generale – lamenta il cittadino che ha fatto la segnalazione al nostro giornale – qualcuno ha già iniziato a buttare pure dei rifiuti (una cassetta di legno, per esempio, come si vede dalla foto) trasformando quell’angolo di strada in una mini discarica abusiva a cielo aperto. Spero solo – conclude – che qualcuno intervenga per ripristinare l’ordine».