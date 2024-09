Catania, un uomo è stato ferito a colpi di pistola in via Grimaldi

Ferito ma non in gravi condizioni. Questo il bollettino medico che riguarda un uomo che, secondo quanto appreso da MeridioNews, è stato ferito a colpi di pistola in via Grimaldi, nel quartiere San Cristoforo di Catania. Non si conosce ancora il movente del gesto e sono in corso degli approfondimenti da parte delle forze dell’ordine. Di certo c’è che il ferito è G. B., classe 1971. Questo fatto si aggiunge a quanto avvenuto ieri, nel tardo pomeriggio, in via Plebiscito, dove alla sala operativa della polizia è arrivata la segnalazione riguardo la presenza di un bossolo per terra.