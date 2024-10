Catania, trovato con crack e marijuana nascosti tra i vestiti

Un catanese di 28 anni, con precedenti penali, è stato sorpreso dagli agenti del commissariato Centrale mentre stava nascondendo dosi di sostanza stupefacente nei vestiti. Il gesto non è passato inosservato ai poliziotti che, proprio in quei minuti, stavano transitando lungo corso Martiri della Libertà, durante una delle consuete attività di perlustrazione del territorio.

Gli agenti hanno notato l’uomo insieme a un altro giovane a bordo di una moto, fermi in strada, in direzione contraria al senso di marcia. Immediatamente, i poliziotti hanno riconosciuto il 28enne per i suoi precedenti per spaccio. Per lo stesso reato, l’uomo era già stato ammonito a tenere un comportamento conforme alla legge e, nello scorso mese di marzo, l’autorità giudiziaria aveva disposto nei suoi confronti l’obbligo di dimora nelle ore serali.

Il sospetto che potesse nascondere qualcosa si è rafforzato ancora di più quando, fermato dagli agenti, il giovane ha manifestato un certo nervosismo. Le intuizioni dei poliziotti si sono rivelate fondate dal momento che la perquisizione ha permesso di trovare addosso al 28enne 22 dosi di crack e 2 involucri di marijuana, per un peso complessivo di 15 grammi, e 95 euro in contanti, in banconote di piccolo taglio, ritenuto provento dell’attività di spaccio. L’uomo è stato arrestato, mentre nulla è stato trovato in possesso dell’altro giovane. Dopo le formalità di rito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, il 28enne è stato posto agli arresti domiciliari in attesa del giudizio per direttissima.