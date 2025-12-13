Foto generata con IA

Catania, a cena con un’altra. La moglie scopre il tradimento con un video spot su TikTok

13/12/2025 di , Tempo di lettura 1 min

Un tradimento è stato scoperto a Catania grazie ai social. Un uomo aveva detto alla moglie di essere impegnato in una cena di lavoro, ma in realtà l’appuntamento a tavola era con una donna. Una bugia scoperta dalla consorte grazie a un video promozionale del locale, girato proprio mentre il marito era nella sala. Il filmato, pubblicato sul profilo TikTok del ristorante, mostrava chiaramente il cliente seduto al tavolo con l’altra donna. La moglie, riconoscendolo, ha immediatamente scoperto la verità, dando origine a una crisi che ha portato alla rottura del matrimonio e all’allontanamento dell’uomo da casa.

Il tradimento scoperto grazie ai social

A rendere noto il caso, avvenuto a Catania, è il Codacons a cui l’uomo si è rivolto, essendo stato ripreso senza essere informato né aver espresso alcun consenso. L’associazione dei consumatori sta valutando le iniziative da intraprendere, sia in sede civile sia davanti al garante per la protezione dei dati personali, per accertare eventuali responsabilità del locale e ottenere un adeguato risarcimento per i danni derivanti dalla diffusione non autorizzata dell’immagine.

«È inammissibile che un ristorante riprenda i clienti senza un consenso chiaro e diffonda le immagini sui social, esponendo le persone a conseguenze imprevedibili – dice Francesco Tanasi, segretario nazionale Codacons -. La normativa sulla privacy impone obblighi precisi a chi tratta dati personali, soprattutto quando si diffondono contenuti che consentono l’identificazione diretta degli interessati. In questa vicenda, la pubblicazione del video ha prodotto una frattura familiare e un rilevante pregiudizio alla vita privata del cittadino e ciò rende necessario accertare le responsabilità del locale e ottenere un risarcimento proporzionato ai danni subiti», conclude Tanasi. 

