Foto di carabinieri

Oltre 50 carabinieri di Catania, con il supporto dei Reparti specializzati dell’arma stanno dando esecuzione, già dalle prime ore della mattina, a un’ordinanza applicativa di custodia cautelare, emessa dal Gip del Tribunale di Catania su richiesta della locale Dda, nei confronti di 5 soggetti, ritenuti responsabili, in concorso, di tentato omicidio e detenzione e porto abusivo di armi, reati aggravati dal metodo mafioso.

Il tentato omicidio, avvenuto nel mese di ottobre 2025, costituisce azione vendicativa ai danni del presunto autore del ferimento, avvenuto ad agosto 2025, del figlio di uno degli odierni arrestati ed elemento di spicco di uno dei clan di mafia operanti a Paternò.