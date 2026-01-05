Foto di carabinieri

Catania: tentato omicidio e porto abusivo armi, cinque misure cautelari

05/01/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Oltre 50 carabinieri di Catania, con il supporto dei Reparti specializzati dell’arma stanno dando esecuzione, già dalle prime ore della mattina, a un’ordinanza applicativa di custodia cautelare, emessa dal Gip del Tribunale di Catania su richiesta della locale Dda, nei confronti di 5 soggetti, ritenuti responsabili, in concorso, di tentato omicidio e detenzione e porto abusivo di armi, reati aggravati dal metodo mafioso.

Il tentato omicidio, avvenuto nel mese di ottobre 2025, costituisce azione vendicativa ai danni del presunto autore del ferimento, avvenuto ad agosto 2025, del figlio di uno degli odierni arrestati ed elemento di spicco di uno dei clan di mafia operanti a Paternò.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

Canicattì, 50enne in rianimazione dopo un aperitivo: sospetta intossicazione da botulino
Leggi la notizia

Oltre 50 carabinieri di Catania, con il supporto dei Reparti specializzati dell’arma stanno dando esecuzione, già dalle prime ore della mattina, a un’ordinanza applicativa di custodia cautelare, emessa dal Gip del Tribunale di Catania su richiesta della locale Dda, nei confronti di 5 soggetti, ritenuti responsabili, in concorso, di tentato omicidio e detenzione e porto abusivo di armi, […]

Catania: tentato omicidio e porto abusivo armi, cinque misure cautelari
Leggi la notizia

Oltre 50 carabinieri di Catania, con il supporto dei Reparti specializzati dell’arma stanno dando esecuzione, già dalle prime ore della mattina, a un’ordinanza applicativa di custodia cautelare, emessa dal Gip del Tribunale di Catania su richiesta della locale Dda, nei confronti di 5 soggetti, ritenuti responsabili, in concorso, di tentato omicidio e detenzione e porto abusivo di armi, […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo di gennaio 2026
di

Inizia gennaio a caratterizzare questo 2026 che sembra portare tanto, anche in termini di oroscopo. Non sarà un mese noioso, portando anzi cambi planetari massivi. Prima dal Capricorno, magnificando i colleghi segni di terra Toro e Vergine. Poi, dopo il 20, sarà la volta dei segni d’aria, quando il sorprendente Acquario scatenerà mille novità felici […]

Oroscopo 2026: la classifica dei segni zodiacali
di

C’era da aspettarselo: a dominare, nell’oroscopo del 2026, sono due segni di fuoco, protagonisti del nuovo anno. Grazie a Giove, pianeta del Sagittario, che transiterà in Leone, accendendo un trigono di fuoco da fare invidia. Ma il cielo sa essere generoso: per questo, sul podio, troviamo anche i Gemelli. Che dovranno attendere e faticare ancora un po’ ma […]

Oroscopo 2026 segni d’acqua: Cancro, Scorpione e Pesci
di

Sarà un 2026 di sogni, finalmente realizzati, per i segni d’acqua – Cancro, Scorpione e Pesci -, con un’oroscopo che rispetta la loro natura profonda e affettiva. Un anno intenso per il Cancro, che apre subito con la sua Luna e realizza un desiderio d’amore. Sentimento finalmente acchiappato, nel prossimo anno, anche dallo Scorpione, logorato […]

Business in chiaro

Bando Sicilia efficiente per le imprese: per un vero risparmio in bolletta, senza inseguire la burocrazia
di

Bollette che pesano. Nelle case, così come nelle aziende. Nel secondo caso, però, la buona notizia è che si può approcciare il tema dei costi energetici in modo diverso: da voce scomoda a lungimirante strategia per molte imprese siciliane. Grazie all’uso di strumenti come il bando Sicilia efficiente, che prevede contributi a fondo perduto per […]

Oltre i motori

Etna e dintorni

L`asso di mazze