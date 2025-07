Catania, tentato omicidio durante una lite tra condomini

In una lite tra condomini in via Adone, nel quartiere di San Giovanni Galermo a Catania, un uomo di 31 anni è stato accoltellato. Sul posto, dopo una segnalazione arrivata alla centrale operativa, sono intervenuti i carabinieri di Gravina di Catania. Arrivati sul posto, i militari hanno visto un capannello di persone attorno al 31enne che, riverso a terra, aveva delle ferite sanguinanti al torace e alle gambe. Subito è intervenuto il personale sanitario del 188 per le prime cure. Poi, a bordo di un’ambulanza, l’uomo ferito è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Policlinico di Catania.

Intanto, sono iniziate le indagini per ricostruire l’accaduto e individuare l’aggressore: tramite le testimonianze dei presenti e la visione dei filmati registrate dalle telecamere di videosorveglianza della

zona, gli investigatori sono risaliti a un 50enne, residente nel quartiere Librino di Catania. Secondo quanto ricostruito nel corso delle investigazioni, l’uomo avrebbe accoltellato il 31enne per futili motivi, riconducibili a dissidi tra condomini. Dopo l’accoltellamento, i parenti della vittima avrebbero picchiato il 50enne.

Quando sono arrivati a casa del 50enne, i carabinieri lo hanno trovato ancora sul pianerottolo, visibilmente ferito. Così, anche per lui è stato necessario richiedere l’intervento di un’ambulanza che lo ha portato al Pronto soccorso dell’ospedale San Marco di Catania. L’uomo è stato arrestato per tentato omicidio e, dopo avere ricevuto le cure del caso, è stato portato nel carcere di piazza Lanza a Catania.