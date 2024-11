Catania, spara con un fucile da caccia all’ex compagno della madre: arrestato 22enne

Avrebbe sparato all’ex compagno di sua madre con un fucile da caccia. A Catania Francesco Castorina, 22 anni, è stato arrestato dalla polizia e portato in carcere: l’accusa è tentato omicidio. Secondo chi indaga, lo scorso 24 ottobre Castorina avrebbe tentato di uccidere l’ex compagno di sua madre nel quartiere catanese San Giovanni Galermo. Le indagini sono partite dopo la segnalazione arrivata in questura relativamente a un uomo ferito da arma da fuoco in via Balatelle, nella quale c’era un’auto con lo sportello anteriore dal lato guida aperto e con la presenza di vaste tracce di sangue. La persona ferita, che sarebbe stata colpita al braccio sinistro, era stata trasportata al policlinico di Catania e sottoposta a un intervento chirurgico. Dalle indagini, poi, è emerso che a sparare – con un fucile da caccia – sarebbe stato il figlio dell’ex compagna dell’uomo, cioè il 22enne Castorina. Secondo quanto riferisce chi indaga, il ragazzo ha detto di aver agito «a tutela della madre, per ragioni riconducibili all’andamento della pregressa relazione, contraddistinta da continue liti» e da presunti episodi violenti.