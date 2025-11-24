Catania: tentano di appropriarsi di 3 milioni. 85enne isolata e manipolata da due donne

24/11/2025

Avrebbero cercato di mettere le mani sul patrimonio da circa 3 milioni di euro di una 85enne. Con l’accusa di circonvenzione di incapace e tentata appropriazione indebita, entrambi in forma pluriaggravata, agenti della squadra mobile di Catania hanno arrestato due donne di 65 e 54 anni. Per la prima è stata disposta la custodia cautelare in carcere, per la seconda i domiciliari. Le indagini sono scattate dopo la segnalazione di un istituto bancario di Catania su una presunta ipotesi di circonvenzione ai danni di facoltosa anziana cliente senza figli né parenti vicini.

Secondo l’accusa, la 65enne, di professione fioraia, vicina di casa dell’anziana, aiutata in alcuni casi dalla figlia, anche lei indagata, avrebbe svolto il ruolo più importante. Dopo dopo essersi accaparrata la fiducia della vittima, infatti, l’avrebbe manipolata, isolandola dal contesto esterno e rendendola completamente dipendente da lei e da sua figlia. La pensionata sarebbe stata sostanzialmente isolata nella propria casa dalla 65enne. L’anziana vittima, infatti, ha interrotto ogni contatto, anche solo telefonico, con parenti o persone estranee se non tramite la vicina.

L’avvocato, il consulente finanziario e la segretaria del notaio

«All’anziana era stato di fatto reso impossibile anche il ricevimento della corrispondenza – spiega il procuratore di Catania, Francesco Curcio -. In quanto la stessa indagata aveva anche invitato il portiere dello stabile a consegnarla esclusivamente a lei». Ad aiutare la 65enne, secondo gli investigatori della squadra mobile, ci sarebbero stati alcuni professionisti e tecnici. Tra cui un avvocato 54enne, che avrebbe avuto il compito di curare il trasferimento del patrimonio finanziario della 85enne a un nuovo istituto di credito. Tutto ciò sarebbe stato fatto grazie all’intervento compiacente di un consulente finanziario, anche lui indagato.

Fondamentale per la procura di Catania è stato anche il contributo della segretaria di uno studio notarile catanese, sottoposta alle indagini. Grazie all’esperienza maturata, la segretaria avrebbe suggerito la modalità più agevole per perfezionare il raggiro. Infatti, ha fatto redigere una procura speciale in favore dell’avvocato 54enne, una generale per la 65enne. Poi si è occupata della cessione a un prezzo fuori mercato di un garage. Inoltre, ha disposto la procedura per un nuovo testamento dell’anziana, finalizzata a revocare quello precedente, redatto lo scorso anno, che prevedeva la devoluzione dell’intero patrimonio a un ente religioso legato a Padre Pio.

Il certificato del medico compiacente

È emerso, inoltre, che la 65enne, su suggerimento della stessa segretaria dello studio notarile, si stesse adoperando per ottenere un certificato da un medico compiacente. Ciò era necessario per attestare la capacità di intendere e di volere dell’anziana. Che invece, dalle risultanze d’indagine, spiega la procura di Catania, «appare affetta da patologie che ne limitano la capacità d’intendere e volere».

Nel corso dell’attività sono state eseguite diverse perquisizioni, anche nello studio del legale e del notaio rogante, la cui posizione è al vaglio della Procura. Inoltre, gli inquirenti hanno sequestrato, a eccezione dell’appartamento in cui vive, tutti i beni mobili e immobili riconducibili alla vittima, che sarebbero stati destinati a passare nella disponibilità della 65enne e della figlia. Tra loro figura anche il garage per il quale era già stato perfezionato il trasferimento a favore della stessa fioraia. Ovviamente ad un prezzo molto inferiore a quello di mercato. All’anziana vittima è stato nominato un curatore, che provvederà alla sua assistenza.

