Catania, tensione durante manifestazione per il cessate il fuoco in Palestina. Polizia respinge manifestanti

Foto di CdP Colapesce

Alcuni momenti di tensione si sono registrati questa mattina a Catania, tra piazza Università e piazza Duomo. Una decina di agenti di polizia, alcuni di quali in tenuta antisommossa, hanno respinto i partecipanti a un corteo, organizzato dagli studenti, per dire stop al genocidio e per sostenere il popolo della Palestina. Al gruppo di manifestanti è stato inizialmente impedito, con spintoni e qualche manganellata, di raggiungere piazza Duomo. Sui fatti ha preso posizione con una nota stampa Sinistra Italiana, esprimendo «preoccupazione per il clima che si respira nel Paese e nella nostra città. Una carica contro un corteo di giovanissime e giovanissimi studenti rappresenta un fatto di gravità inaudita e il peggiore esempio dell’inaccettabile repressione del dissenso messa in atto da questo governo. Da parte nostra, ribadiamo che davanti a un clima gravemente reazionario non faremo alcun passo indietro». Domani, intanto, è prevista una nuova manifestazione. Il corteo partirà alle 17 dalla villa Bellini e si concluderà in piazza Università.