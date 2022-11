Catania SSD, Zeoli domenica in panchina al posto di Ferraro. Stadio Massimino, restyling al via la prossima settimana

A tre giorni dal ritorno in campo, in casa Catania SSD si lavora con grande attenzione per cercare di ritrovare il successo dopo il pari di Cittanova.

Il Canicattì è un avversario che conosce bene la categoria e di sicuro saprà come mettere in difficoltà i rossazzurri se la partita non si sbloccherà subito.

La squadra etnea non ha mai perso la serenità per lo 0-0 arrivato nello scorso turno di campionato e continua ad allenarsi senza ansie sul campo di Ragalna.

Domenica alle 14:30 a sostituire lo squalificato Ferraro sarà Michele Zeoli, che naturalmente conosce bene i sistemi di gioco del tecnico etneo, in quanto fidato collaboratore, e vanta grande esperienza proprio con i colori rossazzurri sul campo da ex calciatore.

Al Massimino quindi si scenderà in campo come sempre per la vittoria, con una cornice di pubblico che dovrebbe aggirarsi come sempre intorno alle quindicimila unità.

Proprio per lo stadio etneo arrivano buone notizie anche per il restyling, i cui lavori dovrebbero partire già la prossima settimana.

A Nesima invece sembra quasi tutto pronto anche per ospitare la prima squadra, che potrebbe traslocare lì per gli allenamenti a cavallo tra il mese prossimo e quello di gennaio.

Foto Catania SSD