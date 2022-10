Catania SSD, testa alla sfida in casa della Mariglianese. Attacco tutto da decifrare per il tecnico rossazzurro

Dopo le 24 ore fisiologiche impiegate per staccare la spina, in casa Catania SSD si inizia a rivolgere il pensiero alla trasferta sul campo della Mariglianese.

I rossazzurri avranno tempo e modo per respirare, in vista del sesto turno del campionato di Serie D, che si giocherà domenica 16 ottobre alle 15:00.

Per la formazione di Ferraro sarà una nuova ed ennesima opportunità per dimostrare quanto valga la rosa creata in estate da Grella e Laneri, considerando soprattutto che tutte le avversarie escluso il Lamezia Terme sono già staccate in modo considerevole dalla vetta occupata dagli etnei a quota 15 punti, in coabitazione con i calabresi. Qualche indicazione potrebbe arrivare nell’allenamento aperto alla stampa e in programma domani pomeriggio al Totuccio Carone di Ragalna.

Probabilmente il tecnico rossazzurro testerà soprattutto gli uomini a disposizione in attacco, dove mancherà ancora a lungo Litteri e si dovrà scegliere il terminale offensivo tra Sarao e Jefferson, entrambi a segno contro il Castrovillari, oltre a chi giocherà sugli esterni nel reparto avanzato.

Foto Catania SSD