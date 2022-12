Catania SSD, si continua a lavorare in vista del girone di ritorno. Il club rossazzurro pensa anche al calciomercato

Quando mancano ancora oltre dieci giorni alla ripresa del campionato di Serie D e all’inizio del girone di ritorno, in casa Catania SSD si pensa a lavorare con l’intento di riprendere il ritmo partita prima possibile.

La squadra rossazzurra ha la consapevolezza che solo dopo il nuovo stop di due giorni, previsto alla fine dell’anno, si alzerà il livello per raggiungere la condizione fisica migliore in vista del match interno dell’8 gennaio contro il Ragusa.

Parallelamente la società pensa anche al calciomercato, ma la ricerca di nuovi innesti riguarda soprattutto qualche under che possa crescere nel girone di ritorno e magari tornare utile nella prossima stagione.

Proprio in tale ottica da qualche giorno a Catania non si fa altro che pensare al momento in cui la tanto agognata promozione in Serie C sarà ufficiale e i tifosi etnei studiano il calendario per cercare di capire quando potrebbe arrivare con il ritmo tenuto finora dalla squadra di Ferraro, che probabilmente ha l’obiettivo di raggiungerla matematicamente tra la fine di marzo e l’inizio di aprile.

Foto Catania SSD