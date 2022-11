Catania SSD, nessun dramma per il pareggio a Cittanova. Rossazzurri già con la testa al match contro il Canicattì

Il pareggio di ieri del Catania SSD sul campo del Cittanova non ha lasciato particolare amarezza a squadra e società, che sono ben consapevoli che una battuta d’arresto prima o poi sarebbe dovuta arrivare.

I nove successi consecutivi prima del match contro i calabresi permettono comunque ai rossazzurri di avere le spalle larghe e archiviare lo 0-0 senza ansie né patemi d’animo, forti anche degli otto punti di vantaggio mantenuti sul Lamezia Terme, secondo in classifica alle spalle degli etnei a quota 20.

Non ha dato i frutti desiderati la scelta di mettere il capocannoniere Jefferson al centro dell’attacco dal primo minuto, al posto di Sarao, ma poco importa se alla fine è arrivato soltanto un punto, perché una prestazione opaca può capitare a chiunque e di certo il gioco di avversari come il Cittanova non aiuta il Catania SSD quando non si gioca la partita perfetta.

Nulla di allarmante quindi, ma da domani Ferraro analizzerà sul campo di Ragalna con i suoi cosa non ha funzionato al meglio ieri, con la certezza che già domenica 13 novembre si dovrà fare di tutto per tornare a vincere davanti al pubblico amico del Massimino nella sfida in programma alle ore 14:30 contro il Canicattì.