Catania SSD, leader solitario del girone I grazie a 6 successi. Mercoledì alle 18:30 in campo al Massimino contro il Locri

Un cammino straordinario e una marcia inarrestabile che risulta sempre più difficile da fermare per qualunque avversario.

Con il campionato giocato fin qui il Catania SSD assume i connotati da leader assoluto, con sei successi consecutivi che hanno annichilito il ruolino di marcia di qualunque squadra del Girone I.

Sei vittorie in altrettante partite fin qui disputate con i tre punti sempre meritati, in tutte le occasioni in cui la formazione di Giovanni Ferraro è scesa in campo.

Prestazioni più che positive, anche nelle sfide più delicate e nei momenti più difficili, come quello che i rossazzurri si sono trovati ad affrontare nel weekend appena trascorso, nel quale hanno vinto 2-1 in casa della Mariglianese, quando la società etnea ha comunicato di aver lasciato fuori dai convocati Jefferson per ragioni disciplinari.

Un problema che andrà gestito subito, con l’attaccante brasiliano che certamente avrà un incontro chiarificatore con la dirigenza.

Nel frattempo però bisognerà restare concentrati sul campo, perché già mercoledì alle 18:30 al Massimino si scenderà in campo contro il Locri e il Catania SSD sarà chiamato ancora una volta a vincere.

