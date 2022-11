Catania SSD, grinta e carattere per ritrovare il successo. Da domani si inizia a preparare la trasferta di Lamezia Terme

Un ritorno alla vittoria meritato, con una partita giocata con il giusto piglio e la necessaria combattività.

Il successo di ieri del Catania SSD ha avuto tutti gli ingredienti fondamentali per ritrovare i tre punti, dopo il pareggio di Cittanova che aveva fermato la scia di trionfi consecutivi conquistati dagli etnei nelle prime nove giornate di campionato.

Anche ieri i rossazzurri si sono trovati davanti una squadra combattiva e a suo modo anche aggressiva, come il Canicattì, che al termine del match ha meritato gli applausi di tutto lo stadio, dove insieme agli oltre 14mila tifosi etnei erano presenti sugli spalti anche poco più di 100 sostenitori della squadra ospite.

La prestazione dei padroni di casa però non ha lasciato scampo al Canicattì e il carattere con cui la squadra rossazzurra aveva deciso di affrontare questa partita lo si era capito già dai primi minuti di gioco osservando la panchina, dove Zeoli ha giocato la sfida insieme ai suoi correndo a destra e a sinistra nella sua area tecnica, sostituendo degnamente lo squalificato Ferraro.

Nulla ieri è riuscito a fermare il Catania SSD, nemmeno il rigore fallito dal dischetto di Francesco Lodi, ipnotizzato dal portiere avversario e protagonista di una partita sottotono.

Gli etnei infatti hanno continuato ad attaccare anche dopo e il goal di Rizzo a fine primo tempo ha dato la prova del desiderio dei padroni di casa di continuare a combattere, per cercare di indirizzare la partita verso il successo.

Il solito Jefferson ha poi dato il doppio colpo di grazia al Canicattì, segnando due reti alla sua maniera e approfittando degli assist dei compagni di squadra con cui si trova a memoria sin dall’inizio del campionato.

La doppietta di ieri ha ribadito una volta di più che l’attaccante brasiliano si conferma fondamentale quando entra a partita in corso e merita di essere il capocannoniere della squadra con sette reti.

Adesso una meritata giornata di riposo per i rossazzurri, che da domani inizieranno a preparare la sfida in trasferta sul campo del Lamezia Terme, da ieri staccato di dieci punti dal Catania SSD e ha l’obbligo di vincere per provare a tenere ancora aperto il campionato.

