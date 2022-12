Catania SSD, gli allenamenti riprenderanno il 27 dicembre. Da martedì prossimo si penserà alla sfida contro il Ragusa

Dopo settimane intense trascorse sul campo a giocare e allenarsi, il Catania SSD vive il primo weekend di riposo stagionale, approfittando della sosta natalizia.

Il campionato di Serie D resterà fermo ancora per quindici giorni e i rossazzurri godranno dello stop degli allenamenti fino a tutta la giornata di lunedì 26 dicembre.

L’indomani torneranno in campo a Ragalna per riprendere gli allenamenti, impegnandosi anche nei tre giorni successivi in altrettante sedute d’allenamento che permetteranno di riprendere confidenza con il pallone prima della pausa di Capodanno.

Saranno poi solo due i giorni di stop assoluto, perché lunedì 2 gennaio il Catania SSD comincerà la preparazione in vista dell’inizio del girone di ritorno, che vedrà i rossazzurri impegnati al Massimino domenica 8 gennaio alle 14:30 contro il Ragusa, battuto 2-0 all’andata nel primo match di campionato di questa società.

Le ambizioni naturalmente resteranno le stesse, puntando però ad allungare ulteriormente il vantaggio sulle inseguitrici e a staccare il pass promozione per la Serie C prima possibile.

Foto Catania SSD