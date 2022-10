Catania SSD, domani in campo contro il Città di Sant’Agata. Incontro con il presidente Pelligra per i rossazzurri

È la vigilia della nona giornata del campionato di Serie D e in tutto l’ambiente rossazzurro si respira grande tranquillità per lo straordinario inizio di stagione del Catania SSD.

Le otto vittorie consecutive hanno regalato anche ai tifosi la consapevolezza che la formazione di Giovanni Ferraro potrà fare la voce grossa nel girone I e anche i punti di vantaggio sulle inseguitrici costituiscono un margine rassicurante per i rossazzurri, che domani alle 15:00 avranno una nuova opportunità per consolidare ulteriormente la leadership della classifica, ma davanti ci sarà un avversario che seppur alla portata ha già dimostrato di essere parecchio insidioso.

Il Città di Sant’Agata ha certamente molta più esperienza di tante altre squadre già affrontate dal Catania SSD nella prima parte della stagione e lo spirito festoso con cui sta vivendo la fase di avvicinamento alla trasferta al Massimino può dare ai peloritani la carica in più di cui hanno bisogno per provare a mettere in difficoltà i rossazzurri.

D’altra parte gli etnei vogliono assolutamente allungare la striscia positiva tracciata finora e domani faranno di tutto per conquistare la nona vittoria consecutiva, per restare a punteggio pieno e salire a quota 27.

Prima della sfida contro il Città di Sant’Agata, la squadra etnea ha incontrato il presidente Ross Pelligra, tornato in Sicilia nelle scorse ore. Il numero uno rossazzurro ha manifestato grande soddisfazione per il momento vissuto dai suoi attraverso una nota diramata dalla società etnea: “Sono orgoglioso – ha sottolineato l’imprenditore italo-australiano – dei vostri primi risultati, mi congratulo con voi. Ci sono le basi per crescere ancora e sempre di più, ma dobbiamo stare sempre attenti e continuare su questa strada, lavorando con entusiasmo ma duramente. Non dobbiamo pensare ad alcun record, ma esclusivamente alla vittoria del campionato. Dobbiamo avere la mentalità da campioni, quella di chi resta umile, ma si sente di poter vincere ogni volta che scende in campo”.

In vista della partita contro il Città di Sant’Agata, mister Ferraro ha convocato 21 giocatori.

Questi gli atleti a disposizione del tecnico rossazzurro:

1 Bethers, 2 Boccia, 3 Lubishtani, 4 Somma, 5 Rapisarda, 7 An. Russotto, 10 Lodi, 11 Forchignone, 12 Bollati, 17 De Luca, 18 Rizzo, 22 Groaz, 23 Palermo, 24 Vitale, 26 Lorenzini, 27 Castellini, 30 Sarno, 32 Giovinco, 33 Buffa, 79 Jefferson, 99 Sarao

