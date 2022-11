Catania SSD, domani il big-match sul campo del Lamezia Terme. Mister Giovanni Ferraro ha convocato 24 calciatori

Meno di 24 ore al fischio d’inizio, il conto alla rovescia è iniziato. Domani alle 14:30 Catania SSD e Lamezia Terme saranno in campo nel dodicesimo turno del girone I del campionato di Serie D, in casa dei calabresi.

Sarà una sfida agguerrita, che si giocherà innanzitutto sul piano psicologico, con i padroni di casa chiamati a battere i rossazzurri per cercare di riaprire la corsa promozione, che al momento vede la squadra di Ferraro nettamente favorita alla luce dei dieci punti di vantaggio proprio sui lametini.

In casa Catania SSD si respira grande serenità e certamente a fare l’impresa dovranno essere gli avversari, per provare anche a far cadere l’imbattibilità degli etnei.

Come sempre ci saranno alcuni dubbi da sciogliere per i rossazzurri, anche se è probabile che si riveda in campo buona parte della formazione che ha affrontato il Canicattì domenica scorsa.

Le uniche differenze potrebbero riguardare l’innesto di Castellini in difesa e quello di Forchignone sull’esterno d’attacco, con Giovinco, Jefferson, Palermo e Russotto pronti a subentrare e a far cambiare passo alla squadra a partita in corso.

Questi gli atleti convocati da mister Giovanni Ferraro:

1 Bethers, 2 Boccia, 3 Lubishtani, 4 Somma, 5 Rapisarda, 7 An. Russotto, 8 Di Grazia, 10 Lodi, 11 Forchignone, 12 Bollati, 13 Ferrara, 14 Bani, 17 De Luca, 18 Rizzo, 21 Pedicone, 22 Groaz, 23 Palermo, 24 Vitale, 26 Lorenzini, 27 Castellini, 30 Sarno, 32 Giovinco, 79 Jefferson, 99 Sarao

